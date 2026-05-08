Guatemala sin casos de Hantavirus pese a brote en crucero internacional

May 8, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada , Salud |

Con información de Fernando Castellanos.



El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) confirmó que mantiene una vigilancia epidemiológica preventiva ante el reporte de un brote de hantavirus en el crucero MV Hondius, el cual se encuentra en aguas internacionales. Aunque el evento ha activado alarmas globales, las autoridades sanitarias guatemaltecas aclararon que el país no presenta indicios de riesgo ni casos sospechosos.



La Cancillería de Guatemala informó que un connacional forma parte de la tripulación de la embarcación afectada, la cual zarpó de Argentina y ha permanecido varada frente a las costas de Cabo Verde.

Estado de salud: El ciudadano guatemalteco ya fue evaluado y el resultado de su prueba para hantavirus fue negativo.

Protocolo de retorno: El Ministerio de Relaciones Exteriores mantiene comunicación con el tripulante para coordinar su desembarque y retorno seguro una vez se completen los protocolos sanitarios internacionales.

Situación epidemiológica en el territorio nacional

El Ministerio de Salud fue enfático al señalar que el sistema de vigilancia nacional opera con normalidad y que la situación externa no representa una amenaza directa para la población en este momento.

Cero casos en una década: Guatemala no ha registrado contagios de hantavirus en los últimos 10 años, según los registros históricos de la Dirección de Epidemiología.

Acciones actuales: Las medidas vigentes se limitan a procedimientos estándar de control en puertos y aeropuertos como parte del Reglamento Sanitario Internacional.

Naturaleza del virus: Se recordó que esta patología es de baja prevalencia y se transmite principalmente por el contacto con desechos de roedores infectados en espacios cerrados.

Contexto del brote internacional



El brote en el crucero MV Hondius ha dejado, hasta el momento, un saldo de tres fallecidos y varios casos confirmados que están siendo atendidos en Holanda y Sudáfrica.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) se encuentra investigando la cadena de contagio, mientras que Argentina ha reforzado su propia vigilancia tras confirmarse que el buque zarpó desde el puerto de Ushuaia.

Las autoridades guatemaltecas instan a la población a mantener la calma y a informarse únicamente a través de canales oficiales, evitando la propagación de rumores sobre supuestas alertas sanitarias inexistentes en el país.