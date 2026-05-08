Crediauto Xela celebra 10 años impulsando el sector automotriz en Occidente

May 8, 2026 | Actualidad , Portada , Región , Sucesos |

Banco Industrial conmemoró la décima edición de Crediauto Xela con un evento especial de reconocimiento a distribuidores, destacando una década de alianzas estratégicas y crecimiento del sector automotriz en la región occidental del país.

La actividad se desarrolló en Villa L’Katos, Quetzaltenango, y reunió a distribuidores, aliados estratégicos, medios de comunicación e invitados especiales, quienes participaron en una conferencia de prensa y un acto de reconocimiento.

Según representantes de la entidad financiera, Crediauto Xela se ha consolidado como una plataforma importante para facilitar el acceso a vehículos mediante opciones de financiamiento, fortaleciendo además la relación entre distribuidores y clientes.

Durante el evento, Banco Industrial reconoció a distribuidores que han formado parte del proyecto durante estos diez años, resaltando su aporte al crecimiento del modelo de financiamiento automotriz en la región.

Efraín Caballeros, representante de Banco Industrial, indicó que el trabajo conjunto con los distribuidores ha sido clave para el desarrollo de Crediauto Xela y reiteró el compromiso de continuar impulsando oportunidades para el sector.

Además, se anunció que la Feria Crediauto Xela 2026 se llevará a cabo del 15 al 17 de mayo en el parqueo exterior de Interplaza Xela, donde la población podrá conocer opciones de vehículos y planes de financiamiento.