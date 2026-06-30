Municipalidad intensifica mejoras en el alumbrado público de la zona 2 de Quetzaltenango

Jun 30, 2026 | Actualidad , Portada , Región , Xela |

Con información de Osmar Toc.

QUETZALTENANGO – En el marco del programa municipal de mejora de infraestructura urbana, equipos técnicos han desplegado una jornada de trabajo enfocada en el fortalecimiento del sistema de alumbrado público en la zona 2 de la ciudad de Quetzaltenango.

Las labores consisten en la reparación de luminarias existentes y la sustitución de aquellas que presentan fallas, garantizando así una iluminación adecuada en la vía pública.

Las intervenciones técnicas se ejecutan estratégicamente en la avenida Jesús Castillo, así como en la 1.ª calle, 4.ª calle y 4.ª avenida de dicha zona.

Estas acciones responden a la necesidad de optimizar la visibilidad nocturna, lo cual es fundamental para brindar mayor seguridad a los vecinos y transeúntes que circulan diariamente por estos sectores de la ciudad.