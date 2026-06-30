De las canchas al multiverso: Lionel Messi sorprende con aparición en promoción de Spider-Man

Jun 30, 2026 | Actualidad , Deportes , Deportes , Internacionales , Portada |

El mundo del fútbol y el cine se cruzaron de una manera inesperada luego de que Lionel Messi apareciera en el material promocional de la próxima película de Spider-Man, generando reacciones entre aficionados de ambos universos.

La participación del astro argentino forma parte de una campaña de promoción vinculada a la nueva producción del héroe arácnido, que nuevamente contará con Tom Holland como protagonista interpretando a Peter Parker.

La película mantiene una alta expectativa debido al éxito de las anteriores entregas de la saga.

Messi, considerado uno de los futbolistas más reconocidos de la historia, ha tenido varias apariciones fuera de los terrenos de juego en campañas publicitarias y proyectos audiovisuales, pero su presencia relacionada con una franquicia de superhéroes ha llamado especialmente la atención por la combinación entre deporte y entretenimiento.

La nueva entrega de Spider-Man llegará a los cines el 31 de julio, con una historia que continúa expandiendo el universo del personaje dentro de la franquicia cinematográfica de Marvel.

La expectativa se ha incrementado entre seguidores de los cómics, el cine de acción y ahora también millones de aficionados al fútbol que siguen la carrera de Messi.