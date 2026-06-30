Expulsan de Guatemala a alias «Chapato» terrorista del Barrio 18 y uno de los 100 más buscados en El Salvador

Jun 30, 2026 | Actualidad , Justicia , Nacionales , Portada |

Por Multimedia Stereo 100 |

Este martes, en redes sociales, la Policía Nacional Civil (PNC) informa de la localización en el Mercado Municipal, zona 1 de Zacapa, del salvadoreño Melvin Oswaldo Rodríguez González, de 30 años, alias «Chapato», presunto integrante del Barrio 18, solicitado por las autoridades de El Salvador por estar entre los 100 más buscados de ese país.

«Tras su identificación, investigadores de la DEIC, en coordinación con Interpol Guatemala, verificaron que tenía vigente alerta roja internacional y era requerido por la justicia salvadoreña mediante una orden de captura emitida por un Juzgado de Tecoluca, desde 2014, por los delitos de organizaciones terroristas y homicidio agravado», indica la publicación de la PNC.

Rodríguez fue trasladado hacia la frontera de Nueva Anguiatu, Concepción Las Minas, Chiquimula, donde fue expulsado del territorio guatemalteco y entregado a las autoridades de El Salvador.

Información y fotografía PNC