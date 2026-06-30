Insivumeh pronóstica ingreso de polvo del desierto del Sahara

Jun 30, 2026 | Actualidad , Clima , Nacionales , Portada |

Por Rubén Jocol |

De acuerdo con el boletín PCPS-004-2026 emitido por el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), este 29 de junio ingresó al territorio nacional de Guatemala una masa de polvo proveniente del desierto del Sahara.

El análisis técnico indica que las mayores concentraciones se registrarán entre hoy y los próximos días, con valores estimados entre 50 y 100 microgramos por metro cúbico (µg/m³), mientras que su dispersión y salida del país se espera a partir del miércoles 1 de julio.

El polvo del Sahara es un fenómeno natural que consiste en el transporte de partículas de arena y minerales desde el norte de África hacia el continente americano por medio de las corrientes atmosféricas.

Durante su paso por Guatemala, el polvo del Sahara puede provocar un ambiente más caluroso, reducir la probabilidad de lluvias y afectar la calidad del aire debido al aumento de partículas de polvo. Estas condiciones pueden generar molestias, especialmente, en personas con enfermedades respiratorias, niños y adultos mayores.

Ante esta situación, Conred recomienda a la población atender las medidas preventivas, como evitar actividades al aire libre, utilizar mascarilla si es necesario, mantener puertas y ventanas cerradas, proteger los depósitos de agua y mantenerse informado a través de los boletines del Insivumeh y los canales oficiales del Sistema Conred.