Dictan prisión preventiva contra conductor señalado de causar grave accidente en zona 18

Jun 30, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada , Sucesos |

Por Redacción Stereo 100.

GUATEMALA – El Juzgado de Turno dictó auto de procesamiento y envió a prisión preventiva a Jorge David Rodas Linares, quien es señalado de ser el responsable de un accidente de tránsito ocurrido en la entrada de la colonia Atlántida, zona 18 capitalina.

El hecho, que involucró a una pareja que se conducía en una motocicleta, ha generado conmoción debido a la severidad de las lesiones causadas a los afectados.

Durante la audiencia de primera declaración, el Ministerio Público presentó indicios que apuntan a que Rodas Linares conducía bajo efectos de alcohol al momento del percance.

Según los detalles expuestos ante el juez, la gravedad del impacto resultó en heridas críticas para una de las víctimas, quien lamentablemente sufrió la amputación de su brazo izquierdo como consecuencia de las lesiones provocadas por el automotor.

Ante los hechos, Rodas Linares ha sido ligado a proceso por los delitos de homicidio en grado de tentativa y lesiones culposas.

El juzgador ordenó un periodo de tres meses de prisión preventiva, plazo en el cual el ente investigador deberá profundizar en las pesquisas para presentar las pruebas definitivas. Durante este tiempo, el acusado permanecerá bajo custodia del Sistema Penitenciario mientras avanza el proceso penal en su contra.