PMTQ anuncia cierres viales en Quetzaltenango por desfile de antorcha del INVO

Jun 30, 2026 | Actualidad , Portada , Tránsito , Xela |

Por Redacción Stereo 100.

QUETZALTENANGO – La Policía Municipal de Tránsito de Quetzaltenango (PMTQ) ha informado a la ciudadanía sobre una serie de cierres viales temporales que se implementarán este miércoles 1 de julio, a partir de las 17:00 horas.

Estas medidas responden al tradicional recorrido de la antorcha conmemorativa del Instituto Normal Para Varones de Occidente (INVO), una actividad emblemática que atraerá a estudiantes y público en general por las principales calles de la ciudad altense.

El desfile impactará la circulación en sectores estratégicos de las zonas 1, 2 y 5 de la ciudad. El recorrido ha sido planificado para transitar por arterias principales, cruzando puntos clave como el Parque Centro América y sectores cercanos a la Avenida La Independencia, dirigiéndose hacia las áreas residenciales de la zona 5.

Esta planificación busca coordinar el paso del contingente estudiantil con el flujo vehicular habitual de la hora pico vespertina.

Ante este panorama, la PMTQ hace un llamado a los conductores para que tomen sus previsiones, eviten las rutas por donde transitará el desfile y utilicen vías alternas para no retrasar sus actividades.

Los agentes de tránsito estarán desplegados en los puntos críticos para gestionar la movilidad y garantizar la seguridad de los jóvenes participantes, por lo que se insta a la población a seguir estrictamente las indicaciones del personal operativo que se encontrará en el lugar durante la jornada.