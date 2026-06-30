Bus y tráiler colisionan en la ruta al Pacífico

Jun 30, 2026 | Actualidad , Portada , Región , Sucesos |

Por Ruperto Matías |

Este martes un bus de los transportes Esmeralda y un tráiler, el cual transportaba una plataforma, colisionan en el kilómetro 132 de la ruta al Pacífico, Chicacao, Suchitepéquez.

El bus se dirigía de Retalhuleu al municipio de Guatemala (capital). Algunos pasajeros esperaron a un autobús de la misma ruta para continuar el viaje.

El autobús colisionó en el costado de la plataforma y no hubo heridos. El accidente fue cerca del puente Mocá, el cual hace meses colapsó y por ello hay un cruce para incorporarse a la carretera.

Agentes de Provial estaban en lugar e iniciaron las acciones para deducir responsabilidades. De acuerdo a testigos, el conductor del bus iba a excesiva velocidad y rebasando, por ello, no logró esquivar al tráiler.