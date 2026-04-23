Municipalidad emite directrices para proteger patrimonio durante “Xela entre Pétalos”

Abr 23, 2026 | Actualidad , Portada , Región , Xela |

Con información de Osmar Toc.

La Municipalidad de Quetzaltenango informó a propietarios de comercios, empresas, entidades públicas y privadas, así como a comerciantes individuales, sobre una serie de disposiciones obligatorias para la conservación del patrimonio histórico durante el festival “Xela entre Pétalos”.

Entre las principales medidas, se establece que en bustos y monumentos deberán utilizarse estructuras sobrepuestas o autoportantes, evitando cualquier tipo de contacto mecánico directo. Asimismo, la colocación de arreglos florales deberá realizarse con materiales no invasivos, protegiendo las superficies con plástico, hule u otros elementos suaves.

La comuna también recordó que cada expositor es responsable de mantener la limpieza del área asignada antes, durante y después de la actividad, evitando residuos o humedad que puedan generar daños en los bienes patrimoniales.

Advirtió que el incumplimiento de estas normas podría derivar en sanciones administrativas inmediatas, sin descartar acciones legales por parte de las autoridades correspondientes.

Las disposiciones fueron emitidas el 23 de abril en Quetzaltenango, en el marco de la organización del evento.