Municipalidad ejecuta trabajos en el zanjón Calderón para mejorar drenajes en Xela

Mar 30, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada , Región , Xela |

Con información de Osmar Toc.

La Municipalidad de Quetzaltenango, a través de la Dirección Municipal de Drenajes y Alcantarillados, continúa con acciones para fortalecer el sistema pluvial en la ciudad, con el objetivo de prevenir inundaciones y mejorar el flujo de aguas.

Actualmente, se realizan trabajos de conformación del zanjón Calderón, específicamente en el tramo que va desde la 5ª calle de la zona 10 hacia la Avenida Las Américas, intervención que permitirá optimizar el drenaje de aguas pluviales en el sector.

Este tipo de mantenimiento forma parte de las estrategias municipales para reducir riesgos durante la temporada de lluvias, especialmente en áreas que históricamente han presentado problemas de acumulación de agua.

Las autoridades destacaron que estas acciones buscan garantizar un mejor funcionamiento del sistema de drenajes, contribuyendo al bienestar y seguridad de los vecinos.