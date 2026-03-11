Municipalidad de Quetzaltenango socializa con transportistas arreglo de calle

Mar 11, 2026 | Actualidad , Portada , Tránsito , Xela |

Por Multimedia Stereo 100 |

Este miércoles, personal de la Jefatura de Transporte Público de la Municipalidad de Quetzaltenango desarrolla el primer acercamiento con representantes de transportistas extraurbanos y asociaciones que finalizan ruta en la Terminal Minerva, zona 3 de Xela, para socializar el proyecto de mejoramiento en la 7ª calle, de 24 avenida a avenida Las Américas.

En la socialización participan autoridades de la Policía Municipal de Tránsito de Quetzaltenango (PMTQ), Unidad de Gestión de Riesgos y Dirección de Ordenamiento Territorial, quienes explicaron las fases de trabajo, además de definir un consenso de los espacios habilitados para ingreso, salida y estacionamiento de unidades durante la ejecución de la obra.

«Este diálogo reafirma el compromiso municipal de garantizar orden, movilidad segura y transparencia en la implementación de proyectos viales, beneficiando a transportistas, vecinos y usuarios del servicio», escribió la Muni de Xela en redes sociales.

Información y fotografías Municipalidad de Quetzaltenango