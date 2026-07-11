Municipalidad de Quetzaltenango reconoce 80 años de la Escuela Nacional de Enfermería de Occidente.

Jul 11, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada , Salud , Xela |

Con información de Osmar Toc |

La Municipalidad de Quetzaltenango se unió a la Jornada Científica de la Escuela Nacional de Enfermería de Occidente para entregar un reconocimiento oficial por sus 80 años de trayectoria formando profesionales que han contribuido al fortalecimiento del sistema de salud de Guatemala.

Con este homenaje se destaca el compromiso, la excelencia y la invaluable labor de una institución que, durante ocho décadas, ha preparado generaciones de enfermeras y enfermeros al servicio de la población.