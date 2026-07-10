Incautan 180 mil cigarrillos de contrabando en Petén y reportan capturas en Escuintla y Jutiapa

Jul 10, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada |

Por Multimedia Stereo 100 |

Policías de la División de Puertos, Aeropuertos y Puestos Fronterizos (Dipafront) de la Policía Nacional Civil (PNC) localizaron 180 mil cigarrillos ingresados al país de contrabando, valorados en Q180 mil, abandonados a orillas de un río en el barrio El Arrollito, Melchor de Mencos, Petén.

Los responsables huyeron al notar la presencia policial, por ello, el producto fue decomisado y puesto a disposición de las autoridades.

Otros casos

En otro operativo, agentes de la Comisaría 35 capturaron a Osvin “N”, de 23 años, en el kilómetro 91 de la ruta entre Buenos Aires y Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla. El detenido conducía la motocicleta M-904HYJ, la cual tiene reporte de robo, desde el 14 de junio de 2024.

Agentes de la Subdirección General de Análisis e Información Antinarcótica (SGAIA) capturaron a Manuel “N”, de 32 años, y Kevin “N”, 28, en la zona 1 de Jutiapa, tras una denuncia ciudadana. Durante la intervención se les localizaron bolsitas con marihuana, un envoltorio con cocaína, dinero en efectivo y un teléfono celular.

Información y fotografías PNC