Capturan a tres personas por estafa y delitos sexuales en Quetzaltenango, Quiché y Jutiapa

Jul 10, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada , Xela |

Por Multimedia Stereo 100 |

Este viernes, en redes sociales, la Policía Nacional Civil (PNC) informó sobre la captura de tres personas señaladas por distintos delitos durante operativos en Quetzaltenango, Quiché y Jutiapa.

En Quetzaltenango, agentes de la Comisaría 41, en el marco del Plan Semáforo Seguro, capturaron a Wilson “N”, de 30 años, en la zona 7. El detenido era requerido por un Juzgado de Zacapa por el delito de estafa propia, por ello, fue puesto a disposición de las autoridades judiciales.

Por otra parte, durante un allanamiento en la aldea Lancetillo, Uspantán, Quiché, fue capturado Santos “N”, de 30 años, señalado por el delito de violación a la intimidad sexual.

Investigadores de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) reportaron la captura de Edwin “N”, de 41 años, en Moyuta, Jutiapa. El hombre es requerido por el delito de violación con circunstancias especiales de agravación en forma continua y, según los registros policiales, cuenta además con un antecedente por violencia contra la mujer.

Información y fotografías PNC