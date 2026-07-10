Capturan a presunto responsable de delito de violación en Alta Verapaz

Jul 10, 2026 | Actualidad , Justicia , Nacionales , Portada |

Por Multimedia Stereo 100 |

Este viernes, investigadores de la División Nacional Contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas (Dipanda) de la Policía Nacional Civil (PNC) arrestan Elías «N», de 23 años, en un operativo en la aldea Chiguarrón, San Cristóbal Verapaz, Alta Verapaz, en cumplimiento de una orden judicial por el delito de violación.

De acuerdo con las autoridades, la orden de aprehensión fue emitida, el 30 de junio de 2026, por un Juzgado local, en seguimiento a una investigación relacionada con un hecho ocurrido, en mayo de 2024, en la misma aldea.

Según la investigación, la víctima tenía 16 años al momento de los hechos y presuntamente fue agredida sexualmente por el capturado.

La PNC informó que, de enero a la fecha, en el departamento de Alta Verapaz se han registrado 82 capturas vinculadas al delito de violación.

Información y fotografía PNC