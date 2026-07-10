Marleny Saraí Ameñézquita Méndez es electa Novia de los Empleados Municipales 2026-2027

Jul 10, 2026 | Actualidad , Portada , Xela |

Por Multimedia Stereo 100 |

Este viernes, en una velada marcada por la emoción y el entusiasmo, Marleny Saraí Amézquita Méndez fue coronada como Novia de los Empleados Municipales 2026-2027, tras resultar electa durante el certamen desarrollado en el Teatro Municipal de Quetzaltenango.

Con este nombramiento, Amézquita Méndez se convierte en la primera candidata oficial al certamen de Señorita Quetzaltenango 2026-2027, iniciando una nueva etapa en la que representará a los empleados municipales y participará en una de las máximas expresiones de belleza, cultura y tradición del municipio.

Dulce Méndez Gómez fue electa como Novia del Deporte del Empleado Municipal y participará en Señorita Deportes.

Las candidatas fueron:

✨ Leidy Rocío Barrios Tecum

✨ Marleny Sarai Amezquita Méndez

✨ Vanessa Alejandra Robles de León

✨ Dulce Anahí Gómez Méndez

✨ Dulce Alejandra Rodríguez Baeza

Información y fotografía Municipalidad de Quetzaltenango