Capturan a alias «La Flaca» por extorsión

Jul 10, 2026 | Actualidad , Justicia , Portada , Región |

Por Mario Tumin |

Este viernes, agentes del Núcleo de Reservas de Comisaría 34 de la Policía Nacional Civil (PNC) arrestan a Doris Sucely Valiente López, de 24 años, alias «La Flaca», en un operativo en el Bulevar Centenario, zona 3 de Retalhuleu.

Al solicitarle solvencia se constató que le aparecen dos órdenes vigentes de captura por los delitos de extorsión y extorsión en forma continuada, de fechas 24 de marzo y 4 de julio de 2025, a solicitud de Juzgados de Retalhuleu y Guatemala.

Según investigaciones de la PNC la detenida trabajó como empleada doméstica en el municipio de Guatemala (capital), en el 2023, y mediante amistades con asociales prestó su cuenta bancaria donde le realizaron varios depósitos.

La PNC informó que en lo que va del año han arrestado, en el departamento de Retalhuleu, a 17 personas por extorsión.