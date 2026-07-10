En desarrollo elección de Novia del Empleado Municipal y Novia de Deporte del Empleado Municipal de Quetzaltenango

Por Osmar Toc |
Este viernes, en el Teatro Municipal de Quetzaltenango, se desarrolla la elección y coronación de Novia del Empleado Municipal y Novia de Deporte del Empleado Municipal para el periodo 2026-2027, actividad que reúne a autoridades municipales, empleados, familiares e invitados.
Durante la velada, las aspirantes ya realizaron sus presentaciones oficiales en traje deportivo y traje de noche, demostrando su desenvolvimiento, elegancia y carisma ante el jurado calificador y el público asistente.
Las candidatas que participan en el certamen son:
➡️ Leidy Rocío Barrios Tecum
➡️ Marleny Saraí Amezquita Méndez
➡️ Vanessa Alejandra Robles de León
➡️ Dulce Anahí Gómez Méndez
➡️ Dulce Alejandra Rodríguez Baeza
La señorita que resulte electa tendrá el honor de representar a los empleados municipales y será parte de Señorita Quetzaltenango.