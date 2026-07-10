En desarrollo elección de Novia del Empleado Municipal y Novia de Deporte del Empleado Municipal de Quetzaltenango

Jul 10, 2026 | Actualidad , Portada , Xela |

Por Osmar Toc |

Este viernes, en el Teatro Municipal de Quetzaltenango, se desarrolla la elección y coronación de Novia del Empleado Municipal y Novia de Deporte del Empleado Municipal para el periodo 2026-2027, actividad que reúne a autoridades municipales, empleados, familiares e invitados.

Durante la velada, las aspirantes ya realizaron sus presentaciones oficiales en traje deportivo y traje de noche, demostrando su desenvolvimiento, elegancia y carisma ante el jurado calificador y el público asistente.

Las candidatas que participan en el certamen son:

➡️ Leidy Rocío Barrios Tecum

➡️ Marleny Saraí Amezquita Méndez

➡️ Vanessa Alejandra Robles de León

➡️ Dulce Anahí Gómez Méndez

➡️ Dulce Alejandra Rodríguez Baeza

La señorita que resulte electa tendrá el honor de representar a los empleados municipales y será parte de Señorita Quetzaltenango.