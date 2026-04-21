Municipalidad de Quetzaltenango impulsa estudio para mejorar inclusión y accesibilidad

Abr 20, 2026 | Actualidad , Portada , Región , Xela |

Con información de Osmar Toc.

La Municipalidad de Quetzaltenango desarrolla un estudio orientado a evaluar la accesibilidad en sus dependencias y mejorar la atención a personas con discapacidad.

Erika Cacao, asesora de inclusión de los servicios municipales, explicó que el análisis busca identificar qué oficinas atienden al público y verificar si cuentan con las condiciones necesarias para ofrecer servicios accesibles. Indicó que, aunque aún existen aspectos por mejorar, también se han detectado avances en varias áreas.

Entre estos destaca la implementación de interpretación en lengua de señas en actividades públicas, así como la contratación de un intérprete municipal, lo que posiciona a la comuna entre las pocas que cuentan con este recurso.

Además, personal municipal ha recibido capacitación en lengua de señas y se han adaptado algunos formatos de comunicación.

El estudio pretende fortalecer estas acciones mediante capacitaciones básicas para el personal y la incorporación de herramientas accesibles, como materiales en sistema Braille, con el objetivo de avanzar hacia una ciudad más inclusiva.