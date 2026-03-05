Municipalidad de Quetzaltenango decora edificios por Cuaresma y Semana Santa

Mar 5, 2026 | Actualidad , Portada , Religión , Xela |

Por Osmar Toc |

La Municipalidad de Quetzaltenango inició la colocación de decoraciones alusivas a la Cuaresma y Semana Santa en edificios históricos y puntos emblemáticos de la ciudad, con el objetivo de fortalecer las tradiciones religiosas y culturales que caracterizan esta temporada en la región.

Entre los lugares que están siendo intervenidos con elementos decorativos destacan el Palacio Municipal de Quetzaltenango, el entorno del Parque Centroamérica y otros espacios públicos del Centro Histórico, donde se han instalado adornos representativos de la época, como cortinajes, iluminación y símbolos tradicionales.

De acuerdo con autoridades municipales, estas acciones buscan realzar el ambiente solemne y tradicional que caracteriza a la ciudad durante la Cuaresma y la Semana Santa, periodo en el que miles de vecinos y visitantes participan en distintas actividades religiosas, culturales y turísticas.