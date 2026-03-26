Municipalidad de Quetzaltenango cerrará en jornada vespertina este Viernes de Dolores

Mar 26, 2026 | Actualidad , Portada , Xela |

Con información de Osmar Toc.

La Municipalidad de Quetzaltenango informó que este viernes 27 de marzo de 2026 brindará atención únicamente en jornada matutina, por motivo del Viernes de Dolores, una de las fechas más representativas de la Cuaresma.

De acuerdo con el comunicado, la medida se basa en el Artículo 52 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, que establece disposiciones especiales para esta fecha.

Las autoridades municipales indicaron que las dependencias que prestan servicios esenciales continuarán operando con normalidad, a fin de garantizar la atención a la población.

El Viernes de Dolores marca el inicio de las actividades más intensas de la tradición cuaresmal en Guatemala, caracterizada por expresiones culturales y religiosas como procesiones, altares y el tradicional Desfile Bufo en Quetzaltenango.

Las labores administrativas en la comuna serán retomadas el lunes 30 de marzo, en su horario habitual.