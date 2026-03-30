Municipalidad de Quetzaltenango anuncia cierre por asueto de Semana Santa

Mar 30, 2026 | Actualidad , Política , Portada , Xela |

Por Osmar Toc |

La Municipalidad de Quetzaltenango informó que, con motivo del asueto de Semana Santa, sus oficinas y empresas municipales permanecerán cerradas Miércoles, Jueves y Viernes Santo.

De acuerdo con lo establecido en el Artículo 52 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, la medida aplicará en todas las dependencias municipales como parte de las disposiciones oficiales durante este periodo.

No obstante, las áreas que prestan servicios esenciales continuarán operando con normalidad, con el objetivo de garantizar la atención y disponibilidad para la población.

Las autoridades indicaron que las labores administrativas se reanudarán, el lunes 6 de abril de 2026, en su horario habitual.