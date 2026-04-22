Municipalidad de Quetzaltenango advierte impacto por posible eliminación del IUSI

Abr 22, 2026 | Actualidad , Política , Portada , Xela |

Por Osmar Toc |

El gerente de la Municipalidad de Quetzaltenango, Amílcar Rivas, advirtió que la posible eliminación del Impuesto Único Sobre Inmuebles (IUSI) afectaría, de manera seria, las finanzas municipales.

En la actualidad, la comuna percibe entre Q35 millones y Q40 millones anuales por este impuesto, recursos que se destinan a obras como calles, drenajes, alumbrado público y ampliación de la red de agua potable.

Rivas señaló que, de eliminarse el IUSI, también se verían afectados, al menos 20 empleos, y podría reducirse el situado constitucional, impactando aún más los ingresos del municipio.

🔴 EFECTO POR POSIBLE ELIMINACIÓN DEL IUSI | El gerente de la Municipalidad de #Quetzaltenango, Amílcar Rivas, dice que la posible eliminación del Impuesto Único Sobre Inmuebles (IUSI) afectaría, de manera seria, las finanzas municipales.



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Aunque existen propuestas para reducir el impuesto a ciertos sectores, el funcionario indicó que el principal riesgo es la pérdida de recursos clave para el funcionamiento y desarrollo de la ciudad.

La propuesta de reducir o eliminar el IUSI se debate en el Congreso de la República de Guatemala.