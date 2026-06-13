Quetzaltenango celebra ensamble de marimbas con jóvenes talentos de Baja Verapaz

Jun 13, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada , Xela |

Con información de Osmar Toc |

La Municipalidad de Quetzaltenango realizó este sábado un ensamble de marimbas junto al grupo infantil Semillitas Sultana de las Rosas, procedente de Salamá, Baja Verapaz. La actividad reunió a la agrupación visitante y a la Marimba de Conciertos de la comuna, como parte de un intercambio cultural para promover la música nacional.

Heidy Ordóñez, de la Dirección de Educación, Cultura y Deportes de la Municipalidad de Quetzaltenango, indicó que los jóvenes músicos participaron en diversas actividades desde su llegada a la ciudad, incluyendo talleres y recorridos culturales. Añadió que se busca realizar este tipo de ensambles con otras agrupaciones para fortalecer el desarrollo artístico de niños y jóvenes.

Por su parte, Elsy Colocho, madre de una integrante de Semillitas Sultana de las Rosas, expresó su agradecimiento por la invitación y destacó la emoción de los estudiantes por presentarse fuera de su departamento y representar a Salamá en este importante encuentro cultural.

Las autoridades municipales señalaron que estas actividades buscan acercar a más niños a la marimba, considerada el instrumento nacional de Guatemala, y fomentar la participación de la población en eventos que fortalecen la identidad y el patrimonio cultural del país.