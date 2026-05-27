Cenac expande servicios de resolución de disputas en Quetzaltenango para impulsar el sector construcción

Por Fredy López |

Este miércoles, en un esfuerzo por fortalecer la seguridad jurídica y el crecimiento inmobiliario de la región occidental del país, la Cámara de Comercio de Guatemala Filial Quetzaltenango presenta, de manera oficial, la expansión de los servicios del Centro de Arbitraje y Conciliación (Cenac) en esta ciudad.

El anuncio se dio a conocer durante el desayuno conferencia titulado Construcción, Infraestructura y Resolución de Disputas, este miércoles, a las 7 horas, en el Restaurante Tertulianos. El evento fue organizado por el Club de Derecho y Negocios Internacionales (CDNI) en conjunto con la Cámara de Comercio de Guatemala y el Colegio de Ingenieros de Guatemala (Subsede Quetzaltenango).

🔴 ACCIONES DE CENAC | El presidente de la Cámara de Comercio de Guatemala Filial #Quetzaltenango, Jorge García, informa del conversatorio sobre construcción, infraestructura y resolución de disputas presentado por el Centro de Arbitraje y Conciliación (Cenac).



Vía Fredy López pic.twitter.com/1y145PYyty — Stereo100Noticias (@stereo100xela) May 27, 2026

Una solución ágil ante el boom inmobiliario de Xela

El presidente de la Cámara de Comercio de Guatemala Filial Quetzaltenango, Jorge García, destacó que la ciudad está experimentando un importante auge en la construcción de torres habitacionales y obras comerciales; sin embargo, esta dinámica económica también genera la necesidad de contar con mecanismos ágiles para resolver desacuerdos.

«Muchas veces las construcciones se realizan sin contratos legales o solo con acuerdos verbales, lo que genera fallas y conflictos. El Cenac busca que estas disputas se resuelvan de forma técnica y transparente, velando por los derechos tanto del constructor como del contratante», explicó García.

La directora ejecutiva del Cenac, María Eugenia Ferreira, señaló la importancia de que los empresarios incorporen cláusulas de arbitraje o conciliación en sus contratos desde el inicio. Al descentralizar estos servicios, los usuarios ya no tendrán que trasladarse a la capital (municipio de Guatemala), sino que podrán gestionar y celebrar sus audiencias directamente desde la sede de Quetzaltenango.

Arbitraje especializado y multidisciplinario

Uno de los mayores atractivos del Cenac para el sector de infraestructura es su enfoque interdisciplinario. Ferreira detalló que el centro cuenta con un listado de árbitros altamente especializados en materia de construcción.

Paneles mixtos: Las controversias pueden ser analizadas por paneles integrados, no solo por abogados, sino también por ingenieros, arquitectos y expertos de la industria.

Las controversias pueden ser analizadas por paneles integrados, no solo por abogados, sino también por ingenieros, arquitectos y expertos de la industria. Prácticas internacionales: El centro dispone de profesionales con experiencia internacional, quienes aportan las mejores prácticas globales para resolver disputas de manera eficiente.

El centro dispone de profesionales con experiencia internacional, quienes aportan las mejores prácticas globales para resolver disputas de manera eficiente. Continuidad de las obras: «Lo ideal es que las disputas se resuelvan a medida que van surgiendo y no esperar a tener un contrato sin ejecución. Esto garantiza que la obra de construcción realmente se termine», enfatizó Ferreira.

Firma electrónica y costos del servicio

Además de la resolución de conflictos, la Cámara de Comercio recordó que se encuentra disponible el servicio de firma electrónica. Esta herramienta permite a los empresarios firmar documentos legales y escritos desde sus oficinas en Quetzaltenango con total validez legal en todo el territorio nacional.

Al ser un método alternativo a la justicia ordinaria (tribunales públicos), el arbitraje privado conlleva un costo administrativo y de honorarios para los árbitros y secretarios. Dichos montos se calculan con base en una tabla arancelaria pública establecida en el reglamento del Cenac.

Los organizadores invitaron a todos los empresarios, desarrolladores y profesionales de la construcción a acercarse a las instalaciones de la Cámara de Comercio en Quetzaltenango para solicitar asesoría y cotizaciones personalizadas sobre estos servicios.