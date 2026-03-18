Muni de Xela ofrece tours guiados en edificios históricos

Mar 18, 2026 | Actualidad , Portada , Xela |

Por Multimedia Stereo 100 |

La Municipalidad de Quetzaltenango, en redes sociales, informa que la Oficina de Atención y Desarrollo Turístico invita a la población a participar en los Tours Guiados por Edificios Municipales, los cuales están disponibles de lunes a viernes (dependiendo disponibilidad).

«Los interesados deben presentar su solicitud al correo turismo@munixela.gob.gt o en la Oficina de Turismo Municipal, ubicada en la Casa de la Cultura de Occidente, indicando día, hora y número de asistentes; en el caso de instituciones educativas, se solicita un listado de estudiantes», indica la publicación en redes sociales de la Muni de Xela.

Los recorridos son gratuitos y representan una oportunidad para conocer la historia, arquitectura y patrimonio cultural de Quetzaltenango.

Información y fotografías Municipalidad de Quetzaltenango