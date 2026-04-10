Muni de Xela impulsa modernización del Zoológico Minerva

Abr 10, 2026 | Actualidad , Portada , Xela |

Por Osmar Toc |

La Municipalidad de Quetzaltenango, a través de la Dirección de Servicios Municipales y Conservación Ambiental, anunció una serie de acciones orientadas a la modernización y mejora de los servicios bajo su administración, entre ellos, el Zoológico Minerva.

Samuel Estacuy, director de la dependencia, informó que con la nueva administración se ha priorizado la actualización de la normativa que rige el funcionamiento del Zoológico Minerva, con el objetivo de garantizar procesos más ordenados y eficientes.

Como parte de este proceso de fortalecimiento, también se ha mejorado la capacidad operativa del recinto, destacando la incorporación de personal especializado en el área veterinaria.

En la actualidad el equipo cuenta con un médico veterinario y un enfermero, quienes trabajan de manera conjunta para garantizar la salud y bienestar de los animales.

Además, se impulsa un cambio en el enfoque del manejo de los animales, pasando de un concepto de «jaulas» a «recintos», priorizando espacios más amplios y adecuados. En este sentido, ya se trabaja en la habilitación de un nuevo recinto para coyotes y se prevé la implementación de áreas similares para otras especies en el futuro.