Muni de Xela emite recordatorio para el pago de Boleto de Ornato

Mar 23, 2026 | Actualidad , Portada , Xela |

Por Osmar Toc |

La Municipalidad de Quetzaltenango emitió un recordatorio dirigido a la población sobre el pago del Boleto de Ornato, sin multa, cuya fecha límite para cancelarlo vence el próximo 31 de marzo.

Las autoridades municipales hicieron un llamado a los usuarios para que realicen este trámite dentro del plazo establecido, con el objetivo de evitar sanciones económicas. Según indicaron, quienes no efectúen el pago antes de la fecha señalada deberán asumir una multa que puede alcanzar hasta el Q100 por ciento del valor del boleto.

Asimismo, informaron que el pago del Boleto de Ornato puede realizarse en las agencias del Banco Industrial o a través de la plataforma digital BI en Línea, facilitando así el cumplimiento de esta obligación.

La comuna reiteró la importancia de cumplir con este requisito, porque el Boleto de Ornato constituye un aporte fundamental para el desarrollo de obras y servicios en el municipio.