Muni de Xela colaborará en investigación por captura de empleado señalado de estafa

Abr 29, 2026 | Actualidad , Justicia , Portada , Xela |

Por Osmar Toc |

La Municipalidad de Quetzaltenango informó que colaborará con las autoridades, luego de la captura de un trabajador municipal quien es vinculado a un caso de presunta venta de plazas.

El gerente municipal, Amílcar Rivas, señaló que la comuna respeta el debido proceso y pondrá a disposición la información necesaria para esclarecer los hechos, los cuales ya están bajo investigación judicial.

Según la Policía Nacional Civil (PNC) el detenido es Jorge Mario Friely Hidalgo, de 36 años, capturado en la zona 1 de Xela, por el delito de estafa propia.

Rivas indicó que, tras la resolución del caso, la municipalidad evaluará posibles acciones administrativas e hizo un llamado a la población a no participar en actos de corrupción, destacando que la contratación de personal se desarrolla mediante procesos formales a través de Recursos Humanos.