Muni de Xela amplía plazo para pagar Boleto de Ornato

Mar 4, 2026 | Actualidad , Portada , Xela |

Por Multimedia Stereo 100 |

Este miércoles, en redes sociales, la Municipalidad de Quetzaltenango informó de la ampliación del plazo para pagar, sin multa, el Boleto de Ornato.

Según la publicación, la ampliación avalada por el Concejo Municipal hasta el 31 de marzo, es para apoyar a la economía de las familias quetzaltecas.

El Boleto de Ornato puede adquirirse en las ventanillas de la Municipalidad de Quetzaltenango, agencias de Banco Industrial (BI) del municipio y en BI en línea.

«Esta disposición, fundamentada en el Decreto 121-96, Artículo 3, busca fortalecer el ornato, el orden y el desarrollo de Quetzaltenango, brindando tranquilidad y respaldo a la población», escribió la Muni de Xela en redes sociales.