Multa superior a Q. 140 mil para Xelajú por incidentes en Copa de Campeones

Abr 8, 2026 | Actualidad , Deportes , Deportes , Internacionales , Nacionales , Portada , Sucesos |

El Club Xelajú M.C. fue sancionado por la Concacaf con una multa superior a los Q. 140 mil (más de 18 mil dólares) debido a diversos incidentes ocurridos durante el partido de la Copa de Campeones 2026 ante el CF Monterrey, disputado el pasado 4 de febrero en el estadio Cementos Progreso.

Según el Comité Disciplinario, el club incurrió en fallas de seguridad, incluyendo deficiencias en el control y evacuación de aficionados, ingreso de bombas de humo y mantas no autorizadas, así como actos de vandalismo en los alrededores del estadio.

Además, se detectaron incumplimientos en normas comerciales, como la presencia de marcas no autorizadas durante el encuentro.

Como resultado, Concacaf impuso sanciones económicas que incluyen multas y el pago por daños ocasionados, además de emitir advertencias formales al club.

El monto total deberá ser cancelado en un plazo establecido, mientras que las autoridades del fútbol regional reiteraron la importancia de cumplir con los protocolos de seguridad y regulaciones en competencias internacionales.