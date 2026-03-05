Mujer señala a médico de violar a su propia hija

Por Multimedia Stereo 100 |

Esta semana, en conferencia de prensa en la oficina de su abogado, en la 4ª calle y 15 avenida, zona 1 de Quetzaltenango, Nadia Gramajo señala a su esposo y médico, Jaime “N”, de violar a su hija (menor de edad) de forma continuada.

La denunciante dijo que los hechos iniciaron en agosto de 2025 y ella acudió en representación de su hija al Ministerio Público (MP) para presentar la denuncia por varios delitos, entre ellas, violación.

“Desde agosto he venido luchando porque haya un avance en el caso, pero ha sido muy lento. Hemos colaborado con el Ministerio Público con todo lo que nos ha pedido y hemos presentado las pruebas solicitadas. Se han llevado dictámenes de médicos forenses y de psicólogos, mensajes y audios, además de personas quienes han llegado a declarar”, dijo Gramajo.

La mujer indica que no tiene duda que lo expuesto y contado por su hija es verdad y desde que inició a contar los hechos han vivido momentos difíciles. “Cuando ella (hija) decidió a contar su historia hemos pasado momentos angustiosos, porque estas agresiones dejan secuelas muy graves. Mi hija es una niña inocente, quien en forma continuada fue agredida por su padre, esa persona que debía protegerla y darle amor”, narró entre lágrimas la denunciante.

Gramajo dijo que confía en Dios, primeramente, y en las autoridades, pese a que el sistema es señalado de corrupción, para que resuelven el proceso. Añade que la situación no deriva de un problema común de matrimonio ni por un beneficio económico.

“Hemos luchado con ella y seguiré, solo pido justicia para mi hija. Considero que por la gravedad de los hechos el señor debería estar en prisión. Le han dado más validez a la palabra de un agresor y no a la de una niña. No voy a desistir de esta denuncia ni me dejaré amedrentar. Como madre llegaré a las últimas consecuencias y tocaré todas las puertas para que el señor este pagando todo”, expresó en la parte final de su intervención Gramajo.

Por el momento el médico ni sus abogados se han expresado sobre el proceso.