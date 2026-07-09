Mujer recapturada y reo notificado por secuestro en Coatepeque.

Jul 9, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada , Región |

Con información de Rubén Jocol |

Investigadores de la DEIC, en seguimiento a los hechos ocurridos el pasado 24 de junio en Coatepeque, Quetzaltenango, relacionados con disparos, agresión y el secuestro exprés de un hombre, recapturaron a Evelin Guísela Velásquez Romero, de 28 años, en la aldea Betania, del mismo municipio, por el delito de plagio o secuestro.

Ese mismo día también fue capturado Yonic “N”, de 34 años, quien permanece en prisión preventiva en el centro carcelario para hombres de Coatepeque. Este día fue notificado de una nueva orden de aprehensión por el mismo delito. Las órdenes fueron emitidas el 8 de julio de 2026 por un juzgado de la localidad.

Ambos fueron capturados inicialmente el 24 de junio por oponerse a una diligencia de allanamiento y obstaculizar la labor policial durante las investigaciones relacionadas con estos hechos. Posteriormente, la mujer recuperó su libertad, mientras que el hombre continuó en prisión preventiva. Ahora, ambos enfrentan proceso por el delito de plagio o secuestro.