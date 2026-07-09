El mundo de la música lamenta el fallecimiento de la célebre cantante británica Bonnie Tyler, cantante famosa por «Eclipse Total del Corazón».

Con información de Fernando Castellanos |

La industria musical y millones de seguidores en todo el mundo se encuentran de luto tras confirmarse el fallecimiento de Bonnie Tyler a los 75 años. La icónica artista británica, poseedora de una de las voces rasgadas más reconocibles y potentes de la historia del pop-rock, dejó de existir de forma inesperada en el continente europeo.

Detalles sobre su hospitalización y el comunicado emitido por su familia

El deceso de la cantante ocurrió en territorio portugués, un lugar muy cercano a sus afectos y donde pasaba largas temporadas. Su evolución médica en los últimos meses se desarrolló bajo las siguientes circunstancias:

Ingreso médico: En mayo pasado, la intérprete fue ingresada a un centro asistencial de la localidad de Faro, Portugal, región en la que poseía una residencia, con el fin de someterse a una intervención quirúrgica en el intestino.

Complicaciones clínicas: Tras la cirugía, el equipo médico determinó la necesidad de mantenerla bajo un estado de coma artificial para monitorear su recuperación.

El desenlace: A través de un comunicado oficial difundido en su página de Facebook, su círculo más cercano confirmó la triste noticia.

«Bonnie falleció de manera inesperada anoche en un hospital de Portugal a causa de la enfermedad por la que la estaban tratando», manifestó la familia en la declaración pública.

Una carrera activa y un éxito histórico que superó las mil millones de reproducciones

A pesar de su trayectoria de décadas, la estrella de los años 80 se mantenía plenamente vigente y con la mirada puesta en los escenarios. Al momento de su partida, la cantante acababa de estrenar su más reciente sencillo titulado «Only Love» y se encontraba afinando los últimos detalles para dar inicio a una extensa gira de conciertos que la llevaría a recorrer varios países de Europa durante los próximos meses.

Su huella en la cultura popular quedará inmortalizada por canciones que rompieron barreras generacionales:

El gran himno: Su balada rock «Total Eclipse of the Heart» (Eclipse total del corazón) se mantiene inalterable como una de las composiciones románticas más famosas e influyentes de todos los tiempos.

Hito digital: El alcance de su obra demostró su vigencia a principios de este año 2026, cuando el icónico tema superó la histórica cifra de las mil millones de reproducciones en la plataforma Spotify, un logro extraordinario alcanzado exactamente 43 años después de su lanzamiento oficial en 1983.