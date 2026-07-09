Hombre de la tercera edad fallece tras ser arrollado por un camión en Retalhuleu

Jul 9, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada , Región , Sucesos |

Con información de Mario Tumín |

Una tragedia se registró la mañana de este jueves en la calle principal del cantón Xulá, zona 5 de Retalhuleu, donde un hombre de la tercera edad perdió la vida tras ser atropellado por un camión.

La víctima fue identificada como Sixto Cholopz Pérez, de 62 años, quien desde hace varios años se dedicaba a realizar viajes de carga con troquel en el mercado La Terminal, zona 4 de la cabecera departamental. Según información preliminar, se dirigía a iniciar su jornada laboral cuando ocurrió el fatal accidente.

Elementos de los Bomberos Voluntarios acudieron al lugar para brindarle asistencia; sin embargo, al evaluarlo confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Tras el hecho, vecinos del sector lograron detener el camión y retener al piloto responsable aproximadamente a 100 metros del lugar del accidente. El vehículo involucrado porta las placas C-436BZJ.

Familiares de la víctima llegaron al lugar para realizar la identificación correspondiente, mientras las autoridades procesaban la escena e iniciaban las investigaciones para establecer las causas del accidente y deducir responsabilidades.