Mueren piloto y copiloto tras choque entre avión de Air Canada y camión de bomberos en Nueva York

Mar 23, 2026 | Actualidad , Internacionales , Portada , Sucesos |

Un avión de Air Canada colisionó con un camión de bomberos en una pista del aeropuerto LaGuardia de Nueva York la noche del domingo, dejando como saldo la muerte del piloto y el copiloto, además de varias personas heridas.

De acuerdo con reportes de autoridades y medios internacionales, la aeronave —un Bombardier CRJ-900 operado por Air Canada Express— realizaba su maniobra de aterrizaje cuando impactó contra un vehículo de emergencia que se encontraba en la pista. ￼

El vuelo, procedente de Montreal, transportaba 72 pasajeros y 4 tripulantes, quienes lograron sobrevivir en su mayoría, aunque decenas resultaron heridos y varios fueron trasladados a centros asistenciales. ￼

Según información preliminar, el camión de bomberos respondía a otra emergencia dentro del aeropuerto y habría sido autorizado para ingresar a la pista, lo que ahora forma parte de la investigación sobre posibles fallas en la coordinación del tráfico aéreo. ￼

El impacto causó daños severos en la parte frontal del avión, especialmente en la cabina, donde se encontraban los pilotos, quienes fallecieron en el lugar.

Tras el accidente, el aeropuerto LaGuardia fue cerrado temporalmente, provocando cancelaciones y desvíos de vuelos, mientras equipos de emergencia y autoridades federales iniciaron las investigaciones correspondientes, lideradas por la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB). ￼

Las autoridades continúan recabando información para esclarecer las causas exactas del accidente.