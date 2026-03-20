Muere el actor Chuck Norris

Mar 20, 2026 | Actualidad , Internacionales , Portada |

Por Multimedia Stereo 100 |

Este viernes confirman la muerte del actor, Chuck Norris, de 86 años, quien fue intérprete, figura popular y campeón de artes marciales. Él se hizo famoso por sus papeles de acción.

Norris murió tras ser hospitalizado en Hawái. La noticia fue confirmada por su familia mediante un comunicado. Por el momento se desconocen las causas del deceso.

El actor ingresó en un centro hospitalario, el jueves reciente. Norris, nació en Oklahoma, Estados Unidos de América, en 1940, y fue una figura reconocida en la industria del entretenimiento y en el ámbito de las artes marciales.

Construyó una imagen pública vinculada a la disciplina, la fortaleza física y los valores tradicionales, los cuales trasladó a muchos de sus papeles en cine y televisión.

Fue un referente del género de acción, especialmente, durante los años 80 y 90. Participó en varias películas, entre ellas:

➡️ «McQuade, lobo solitario»

➡️ «Furia silenciosa»

➡️ «Código de silencio o Delta Force»

Información y fotografía El País