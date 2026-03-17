MP y PNC coordinan captura por estafa y falsedad en San Juan Ostuncalco

Mar 17, 2026 | Actualidad , Justicia , Portada , Xela |

Por Fernando Castellanos |

Este martes, en un operativo conjunto para combatir los delitos contra la fe pública y el patrimonio, el Ministerio Público (MP) y la Policía Nacional Civil (PNC) ejecutan una diligencia de allanamiento en la aldea Agua Tibia, San Juan Ostuncalco, Quetzaltenango.

La acción, liderada por la Agencia Fiscal local en coordinación con la Fiscalía Regional VIII de Occidente, resultó en una captura de relevancia judicial para el sector.

Los agentes de PNC resguardaron el inmueble mientras los peritos del MP realizaban la inspección, registro y secuestro de diversos indicios.

Detalles del operativo y aprehensión

Como resultado de las pesquisas, se coordinó la captura de la ciudadana Crisanta F., quien es señalada por la posible comisión de los siguientes delitos:

➡️ Estafa propia: Referente al engaño o ardid para obtener un beneficio económico ilícito.

➡️ Falsedad ideológica: Relacionado con la inserción de declaraciones falsas en documentos públicos o privados.

➡️ Forma continuada: Esta agravante legal sugiere que los hechos no fueron aislados, sino que se habrían cometido de manera reiterada en el tiempo bajo un mismo patrón delictivo.

Recolección de evidencia

Durante la diligencia en el inmueble de la aldea Agua Tibia, el personal fiscal procedió al secuestro de evidencia física y documental. Estos elementos serán sometidos a análisis técnicos para determinar el alcance de las operaciones ilícitas y si existen más personas involucradas en la red de estafas que operaba en el municipio.

La detenida fue puesta a disposición del juzgado correspondiente en Quetzaltenango para que rinda su primera declaración y se resuelva su situación jurídica. Con estas acciones, las autoridades buscan enviar un mensaje de cero tolerancia ante los fraudes que afectan la economía de los vecinos de San Juan Ostuncalco.