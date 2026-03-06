MP, PNC, PGN y Mineduc desarrollan operativos en centros educativos de Quetzaltenango

Mar 6, 2026 | Actualidad , Portada , Xela |

Por Rubén Jocol |

Este viernes la Fiscalía Regional del Ministerio Público (MP), con apoyo del personal fiscal, técnico y administrativo de la Fiscalía de Distrito de Quetzaltenango, Policia Nacional Civil (PNC), Procuraduría General de la Nación (PGN) y Ministerio Educación (Mineduc) desarrolla operativos en establecimientos educativos públicos y privados.

El objetivo de los operativos es trabajar la prevención del delito, enfocado en adolescentes, verificar que no porten objetos ilícitos, por ello, les brindan charlas a los estudiantes sobre la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal (PINA).

Resultados

Las autoridades reportan resultados positivos, porque encontraron a estudiantes con armas blancas y los conocidos vape (cigarros electrónicos), haciendo el procedimiento por la normativa de los establecimientos educativos.