MP: Operativos en Quetzaltenango son en seguimiento a investigaciones

Abr 22, 2026 | Actualidad , Portada , Xela |

Por Rubén Jocol |

Este miércoles la Fiscal Regional de Occidente del Ministerio Público (MP), Miriam Iliana Barrios, informó que los operativos en Xela en conjunto con la Policía Nacional Civil (PNC), Ejército de Guatemala, Policía Municipal de Tránsito de Quetzaltenango (PMTQ) y elementos K9, son en seguimiento a casos de investigación.

El objetivo de los operativos es darle seguimientos a casos en investigaciones en curso, perfilar personas con órdenes de aprehensión vigentes por diversos delitos, verificar vehículos con reporte de robo y búsqueda de objetos ilícitos.

Durante los operativos se logran las capturas de Patricia Arely V. por el delito de homicidio en grado de tentativa y de Rony Misael C. Por el delito de encubrimiento propio. Se consignó una motocicleta por no contar con los documentos respectivos que acreditaran la propiedad y tenencia, se inspeccionaron 450 automóviles, 300 motocicletas y 37 armas de fuego.

«Con estas acciones se busca fortalecer las investigaciones de los casos, ayudar al tema de prevención del delito y darle una mejor respuesta a la población de Quetzaltenango», indica el MP.