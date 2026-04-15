MP imputa homicidio culposo en caso del bebé André; defensa fija postura

Abr 14, 2026 | Actualidad , Justicia , Portada , Región , Xela |

Con información de Rubén Jocol.

El Ministerio Público (MP) imputó los delitos de homicidio culposo y lesiones culposas a la sindicada María Celeste Gramajo, durante la audiencia de primera declaración por el caso del bebé André Ovalle, de cinco meses de edad.

El hecho ocurrió el pasado 24 de diciembre en el ingreso al municipio de Salcajá, Quetzaltenango, cuando el menor perdió la vida tras ser atropellado en un incidente de tránsito que generó consternación en la población.

Durante la audiencia, el MP presentó los señalamientos contra la sindicada, mientras que la defensa también fijó su postura ante el órgano jurisdiccional, como parte del proceso en desarrollo.

Esta diligencia se realiza luego de varias suspensiones previas, y será el juez quien determine la situación legal de la señalada con base en los argumentos de ambas partes. Familiares del menor continúan a la espera de avances en el caso.