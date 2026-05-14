MP ejecuta 10 allanamientos por delitos contra la vida

May 14, 2026 | Actualidad , Portada , Región , Sucesos , Xela |

Por Rubén Jocol |

Este jueves el Ministerio Público (MP) lidera 10 allanamientos en seguimiento a investigaciones relacionadas con delitos contra la vida y la integridad de las personas.

La Fiscalía de Distrito de Coatepeque, Quetzaltenango, en coordinación con la Fiscalía Regional VI Sur y con el acompañamiento de la Policía Nacional Civil (PNC), lleva a cabo diligencias de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencias.

Los operativos son en diez inmuebles ubicados en el municipio de Colomba Costa Cuca, Quetzaltenango, en seguimiento a investigaciones relacionadas con delitos contra la vida y la integridad de las personas.