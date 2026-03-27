MP desarrolla allanamientos en Suchitepéquez debido a denuncia de Interpol Brasil

Mar 27, 2026 | Actualidad , Internacionales , Justicia , Nacionales , Portada |

Por Moisés Cottom |

Este viernes, personal de la Fiscalía Contra la Trata de Personas del Ministerio Público (MP) de Quetzaltenangon desarrolla dos diligencias de allanamiento en el departamento de Suchitepéquez.

Los allanamientos son en seguimiento a una investigación, debido a una denuncia presentada por Interpol Brasil, en el cual hacen del conocimiento de un grupo creado en una red social en la cual se comparte material de índole sexual de personas menores de edad o contenido de abuso sexual infantil.

El administrador del grupo es guatemalteco, por ello, el objetivo es localizar el material que se comparte en dicho grupo para fortalecer una investigación internacional sobre difusión de pornografía de personas menores de edad.