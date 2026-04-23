MP concluye diligencias tras ataque armado en zona 1

Abr 23, 2026 | Actualidad , Portada , Región , Sucesos , Xela |

Con información de Rubén Jocol.

El Ministerio Público (MP) finalizó las diligencias en el sector de la 11 calle y 19 avenida de la zona 1 de Quetzaltenango, donde este mediodía se registró un ataque armado contra un camión repartidor de golosinas.

De acuerdo con la información oficial, en la escena fueron localizados nueve indicios balísticos, los cuales serán analizados por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) como parte de la investigación en curso.

El hecho, que generó alarma entre vecinos y padres de familia de un establecimiento educativo cercano, dejó únicamente daños materiales en el vehículo, sin que se reportaran personas heridas.

Las autoridades indicaron que ya se inició la investigación correspondiente para establecer las circunstancias del ataque y dar con los responsables.