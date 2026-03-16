MP: Capturan a 13 personas en operativo «Guatemala libre de extorsiones»

Por Multimedia Stereo 100 |
Este lunes, como resultado del operativo «Guatemala libre de extorsiones», la Fiscalía contra el Delito de Extorsión del Ministerio Público (MP) y la Policía Nacional Civil (PNC) arrestan a 13 personas por distintos delitos.
Los detenidos son:
➡️ 1. Sandra P., por extorsión en forma continuada.
➡️ 2. María J., por asociación ilícita.
➡️ 3. Ángela G., por asociación ilícita y obstrucción extorsiva de tránsito.
➡️ 4. Dulce V., por extorsión.
➡️ 5. Marily C., por extorsión.
➡️ 6. María L., por extorsión.
➡️ 7. Carlos C., por extorsión.
➡️ 8. María A., por extorsión.
➡️ 9. Fernanda R., por asociación ilícita.
➡️ 10. José S., por extorsión en forma continuada.
➡️ 11. Suheidi F., por extorsión.
Además, se coordinó la captura en flagrancia de dos personas por la posible comisión del delito de posesión para el consumo, José C. y Lázaro P.
«En seguimiento a estas diligencias también dos personas fueron notificadas en centros carcelarios: Sara M. y Claudia C.», indica la publicación del MP.
Información y fotografías MP