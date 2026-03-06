MP aclara diligencias realizadas frente al Congreso de la República

Mar 5, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada , Sucesos |

Con información de Moisés Cottom.

El Ministerio Público (MP) informó a la población guatemalteca sobre las diligencias realizadas la tarde de este día en las afueras del Congreso de la República.

De acuerdo con la institución, la acción fue coordinada por la Fiscalía de Distrito Metropolitano en seguimiento a una denuncia en la que se reportó la posible comisión de los delitos de reuniones y manifestaciones ilícitas, así como intimidación pública.

Durante el procedimiento, personal fiscal y técnicos en investigaciones criminalísticas efectuaron una inspección ocular frente al edificio del Congreso y sobre la vía pública, con el objetivo de documentar los hechos y lugares relacionados con la denuncia, los cuales son de interés para el proceso de investigación.

El Ministerio Público aclaró que en ningún momento se pretendió intimidar, interferir o coartar la función legislativa, como señalaron algunos diputados y medios de comunicación.

Asimismo, la institución reiteró que es respetuosa de la división de poderes y de las funciones que corresponden a cada organismo del Estado, por lo que aseguró que no existe intención de intervenir en las actuaciones contenidas en la agenda legislativa programada para este día.