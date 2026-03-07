Motorista resulta gravemente herido en accidente en la Autopista Los Altos

Mar 7, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada , Región , Sucesos , Tránsito , Xela |

Con información de Osmar Toc.

Un accidente de tránsito se registró en jurisdicción de la bóveda de Chiquilajá, sobre la Autopista Los Altos, en Quetzaltenango.

En el percance se vieron involucrados dos vehículos particulares y una motocicleta. Como resultado del impacto, el motorista sufrió heridas de gravedad.

Elementos de los cuerpos de socorro acudieron al lugar para brindar atención prehospitalaria y posteriormente trasladaron al motorista al Hospital Regional de Occidente (HRO) para recibir atención médica especializada.

Las autoridades realizan las diligencias correspondientes para establecer las causas del accidente.