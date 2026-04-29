Motorista provoca caída masiva en el inicio de la Vuelta Ciclística 2026

Abr 29, 2026 | Actualidad , Deportes , Nacionales , Portada , Sucesos |

Por Fernando Castellanos |

La quinta edición de la Vuelta Ciclística Bantrab arrancó con un incidente este miércoles. Un motorista, quien ignoró las instrucciones de seguridad, se cruzó frente al pelotón en los primeros kilómetros de la competencia, provocando un accidente en cadena que involucró a decenas de ciclistas y motocicletas de prensa, obligando a la neutralización temporal del evento.

Ciclista quetzalteco grave tras el percance

El accidente ocurrido, aproximadamente, en el kilómetro 41 de la primera etapa, dejó a varios corredores con lesiones de consideración. La mayor preocupación se centra en el estado de salud de un integrante del pelotón nacional:

➡️ Carlos Acabajón: El ciclista quetzalteco resultó ser el más afectado tras sufrir un fuerte golpe en la cabeza. Fue trasladado de urgencia por socorristas para recibir atención médica especializada.

➡️ Retiros prematuros: Debido a la gravedad de las heridas y daños mecánicos, varios competidores debieron abandonar la competencia apenas en su jornada inaugural.

➡️ Asistencia inmediata: Diversas ambulancias ingresaron a la ruta para estabilizar a los corredores lesionados y trasladar a quienes requerían hospitalización.

Solidaridad y reanudación de la carrera

Tras la caída, la carrera fue neutralizada por el comisario para evaluar la magnitud de los daños. En un gesto de respeto, los ciclistas que resultaron ilesos detuvieron su marcha en solidaridad con sus compañeros caídos mientras se despejaba la vía.

Luego de los peritajes de seguridad y la asistencia a los heridos, las autoridades de la competencia confirmaron la reanudación del recorrido. El pelotón restante continuó la etapa sobre la Autopista Palín-Escuintla, completando el trayecto de una vuelta que contempla un total de 666.9 kilómetros distribuidos en cinco etapas.

Detalles del evento

La Vuelta Bantrab 2026 inició desde el Lago de Amatitlán con la participación de 96 corredores integrados en 16 equipos. A pesar del inicio accidentado, la organización busca garantizar la seguridad de los atletas para las etapas restantes del certamen que recorre diversas regiones del país.