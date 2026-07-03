PNC desinstala en Chimaltenango cámaras instaladas por pandilleros

Jul 3, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada |

Por Multimedia Stereo 100 |

Este viernes, en un operativo implementado por la Subdirección General Investigación Criminal (SGIC) de la Policía Nacional Civil (PNC), desintalan cinco cámaras de videovigilancia en la colonia San Pablo, zona 3 de Chimaltenango, las cuales, según la investigación, fueron instaladas por grupos terroristas de la Mara Salvatrucha.

«Se estableció que estos dispositivos eran usados para monitorear a los vecinos del sector y de esa manera cometer actos criminales», indica la publicación en redes sociales de la PNC.

La PNC indica que con la desinstalación de estos dispositivos se reafirma el compromiso de velar por la seguridad de los ciudadanos.

Información y fotografías PNC

